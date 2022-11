Ehrungsfeier

Das Motto lautet auch in diesem Jahr „Oßweil feiert Weihnach­ten“. Nach zwei Jahren ohne Jahresausklang möchten wir in diesem Jahr endlich wieder alle gemeinsam eine besinnliche Feier erleben. Das Große Orchester des Musikvereins Ludwigsburg-Oßweil e.V. Stadtkapelle Ludwigsburg sorgt unter der Leitung von Susanne Bader für eine tolle Umrahmung. Für die Ehrung der langjährigen Mitglieder des MVO schaffen wir so einen feierlichen Abend. Während, vor und nach dem Konzert ist für das leibliche Wohl gesorgt und zum Ausklang können Sie zur Musik von "Krämer's Kit" das Tanzbein schwingen. Der Eintritt ist frei, wir freuen uns auf Sie!