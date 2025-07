22. Eibensbacher Waldfest

Die Werkskapelle Layher lädt am ersten Sonntag in den Sommerferien wieder zum gemütlichen Eibensbacher Waldfest ein.

Das Fest findet am 3. August auf dem idyllischen Platz vor dem Musikerheim „Zum blanken Hörnle“ am Ortsausgang in Richtung Ochsenbach statt. Umgeben von Bäumen und schattig unter Zelten und Schirmen genießen jedes Jahr viele Stammgäste, Radfahrer und Wanderer aus Nah und Fern die schöne Atmosphäre.

Auf die Besucher wartet ab 10:30 Uhr zunächst ein Frühschoppen mit Hefeweizen, Weißwurst und Brezeln. Zum Mittagstisch wird das Angebot ergänzt um Steak, Wurst, Pommes, Maultaschen und die beliebten frischen Grillhähnchen. Eine große Auswahl an selbstgemachten Kuchen und Torten oder einen leckeren Eiskaffee können die Gäste auf der Terrasse des Musikerheims genießen.

Seit Jahren bewährt hat sich, dass befreundete Kapellen aus der Umgebung gemeinsam das musikalische Rahmenprogramm mitgestalten. Der Musikverein Cleebronn eröffnet den Musikreigen zum Weißwurstfrühstück. Zur Mittagszeit ab 13:15 Uhr sorgt der Musikverein Spielmannszug aus Zaberfeld für die musikalische Unterhaltung. Über die Kaffeezeit ab 16:00 Uhr greifen dann die Musikerinnen und Musiker der Werkskapelle Layher zu ihren Instrumenten und unterhalten die Gäste bis zum Festausklang.

Wer also nicht sofort mit Ferienbeginn in den Urlaub startet oder ohnehin im schönen Zabergäu bleibt, ist herzlich eingeladen, am Waldrand von Eibensbach ein paar gesellige Stunden bei netten Gesprächen, gutem Essen und unterhaltsamer Blasmusik zu verbringen.

Geparkt werden kann kostenlos im Parkhaus der Firma Layher unterhalb des Musikerheims.