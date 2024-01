Die Mediathek Neckarsulm lädt Kinder und Jugendliche von zwei bis 14 Jahren im Frühjahr und Sommer 2024 zum Lesen, Basteln, Spielen, Zeichnen, Geschichten hören und kreativen Gestalten mit Multimedia ein.

Das Kinderprogramm der Mediathek ist Bestandteil des Veranstaltungsprogramms im ersten Halbjahr und bietet Autorenlesungen, Workshops, Kindertheater im Rahmen der Reihe „thea & kiki“ sowie das medienpädagogische Kooperationsprojekt „Labs4Future – Meine Zukunft“.

„Labs4Future“ sind lokale Bündnisse für Bildung, die sich an junge Menschen richten. In Neckarsulm kooperiert die Mediathek mit dem Jugendtreff „Treff 23“ in Amorbach, dem JFF-Institut für Medienpädagogik, Berlin und München und der Medienpädagogin Nora Bünger. Von Februar bis Juni beschäftigen sich Teilnehmende von zehn bis 14 Jahren in verschiedenen Workshops mit der Frage „Wie wollen wir leben?“. Dabei entwickeln die Jugendlichen ihre eigenen Zukunftsvisionen in Form von Zeichentrickfilmen, Kurzfilmen, multimedialen Geschichten und virtuellen Welten.

Das Kooperationsprojekt startet mit einem Zeichentrick-Workshop am 23. Februar um 14.30 Uhr. Zu den weiteren Projektformaten gehören Kurzfilme im Workshop „So wird unsere Zukunft“, „Multimediale Geschichten“ mit dem Online-Tool „Twine“ und „Zeichnen in der Virtual Reality“. Die einzelnen Termine sind auf der Homepage der Mediathek unter www.mediathek-neckarsulm.de und im gedruckten Programmheft zu finden. Interessierte können an einzelnen Terminen oder am gesamten Projekt teilnehmen.