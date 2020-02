Eier ausbrüten im Museum - So funktioniert's!

Um Vogeleier auszubrüten, braucht man nicht unbedingt eine Henne. Ein Apparat kann das auch. Er sorgt wie die Mutter, wenn sie auf ihren Eiern sitzt, für die notwendige Wärme und Feuchte und übernimmt sogar das regelmäßige Wenden der Eier, damit das Küken nicht an der Eischale festklebt. Das klingt einfach, aber damit nach 21 Tagen tatsächlich ein Küken schlüpft, muss vieles beachtet und kontrolliert werden. Wie und wann legt man die Eier am besten ein? Ist das Ei überhaupt befruchtet? Wächst das Küken? Wann ist Schlupftermin und die richtige Zeit, das Ei dazu umzusetzen? Um die Entwicklung im Ei zu überprüfen, kann man es durchleuchten und so den Embryo in einem Netz von Adern sehen. Hier kann man beim Brüten mithelfen und erfahren worauf es ankommt, damit es den Küken gut geht und mit der Brut klappt.