Eier, Nester und Verstecke – Wie Vögel brüten

In der Vogelwelt hat die Bauwirtschaft derzeit Hochkonjunktur. Ständig wird in diesen Tagen irgendwo Material herangeschleppt, gemauert und gehämmert, tapeziert und geflochten. Allerdings mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Wer ein paar nackte Zweige zu einem schütteren Haufen aufschichtet, wird kaum einen Design-Preis gewinnen. Viele Vögel aber verwenden große Sorgfalt auf die Konstruktion ihrer Nester und lassen sich in Sachen Baustil und Lage einiges einfallen. Ob auf Bäumen, der Erde, nacktem Fels oder auf dem Wasser: gut getarnt, stabil und kuschelig warm sollen sie sein, um dem Nachwuchs einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Oft nutzen Vögel auch die Gelegenheit, mit ihrem Werk beim anderen Geschlecht zu punkten. Pfusch am Bau hat da keine Chance. Aber man kann ja noch lernen. Nestbau ist Übungssache. Ein Programm über die Auswahl von Bauplätzen, Architekturrichtungen und Innenausstattung nach Maß.