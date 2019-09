Eight and a half stories

× Erweitern Gerhard Schäfer und Silke Straub Gerhard Schäfer und Silke Straub

Dass sie ihre Stimme wie ein Instrument zu gebrauchen wisse, so steht's geschrieben in jeder zweiten Kritik über die moderne Jazzsängerin. Satchmo grinst auf uns herab: "Hab ich dafür den Jazz erfunden? Erzählt doch mal eine Geschichte!" - worüber Purcell ebenso herzlich lacht wie Schubert unhörbar seufzt. Jazzautor Gerhard Schäfer freut sich über seine neue Band: Wie schön, wenn beides, wenn quasi alles möglich ist! Und wiewohl ihn das Zeitgenössischsein die letzten dreißig Jahre nicht so sehr interessiert hat, ist klar, dass Texte von fortgeschrittenen Menschenkundlern wie James Joyce, Robert Graves oder Silke Straub auch fortgeschrittene musikalische Mittel vertragen können .Im Dienste des Echtzeit-Ausdrucks versteht sich, denn dafür wurde ja der Jazz erfunden. Silke Straub – Stimme, Gerhard Schäfer - Flöten, Saxophone, Kompositionen, David Soyza – Vibraphon, Stephan Goldbach - Bass