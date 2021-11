The Boys are back in town! Eight Rounds Rapid kehren drei Jahre nach ihrem letzten Auftritt zurück ins Merlin, wo 2017 ihr Live-Album aufgenommen wurde

Unbeirrbar gehen Eight Rounds Rapid ihren Weg. Am 21. August 2020 erschien ihr drittes Studioalbum Love Your Work bei Tapete Records. Die Band ist immer noch an der Mündung der Themse in Southend-on-Sea beheimatet, nur wenige Kilometer von Canvey Island entfernt, wo der Rhythm’n‘Blues seit Jahrzehnten fest verwurzelt ist. Dr Feelgood, Wire, Gang of Four und Public Image Limited, sie alle haben Eight Rounds Rapid entscheidend geprägt, und das spiegelt sich unverkennbar auch in den Texten der Band wider, die düster und ungeschminkt von der Realität in der Unterwelt der Grafschaft Essex erzählen.

Musik als Pflichterfüllung. LOVE YOUR WORK