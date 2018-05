Ein×Blick: Dystopia

Mit Animal Farm und 1984 von George Orwell, Schöne neue Welt von Aldous Huxley und Fahrenheit 451 von Ray Bradbury sind zwischen dem 19. und dem 23. Juni am Schauspiel Stuttgart vier der bekanntesten Zukunftsvisionen des 20. Jahrhunderts zu erleben.

In einer Matinee zum Thema geben die beteiligten Regisseure Auskunft über den Entstehungsprozess der vier Theaterproduktionen. Gemeinsam mit dem Publikum schauen sie in eine Zukunft, die in Teilen unsere Gegenwart ist: ein Blick zurück nach vorn.

Am 17. Juni 2018 um 11 Uhr im Foyer Schauspielhaus

Eintritt frei