Ein Abend in New York: “Past & Present“

1927: Mit nichts als einem Fahrrad und einer Kamera ausgestattet, macht sich der Leipziger Buchbinder Theodor Trampler auf den Weg nach New York. Auf der Suche nach einer besseren Zukunft für sich und seine Familie hält er sich als Fotograf über Wasser. In zahlreichen Briefen und eindrücklichen Fotografien dokumentiert er seine Eindrücke im New York der zwanziger Jahre.

2020: Gemeinsam mit den New Yorker Multiinstrumentalist*innen Rachelle Garniez (Akkordeon, Klavier, Gitarre & Gesang) und Mark Ettinger (Gitarre) bringt Ulrich Balß die Geschichte seines Großvaters multimedial auf die Bühne: Untermalt von einer Auswahl an New York-Songs lässt er den „Big Apple“, wie ihn Theodor Trampler seiner Zeit entdeckte, neu aufleben. Tauchen Sie ein und folgen Sie uns auf dieser musikalischen Zeitreise ins New York der 20er Jahre.