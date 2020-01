Ein Abend in New York

Am Anfang steht eine typisch deutsche Auswanderergeschichte: 1928 reist der Leipziger Buchbinder Theodor Trampler über Bremerhaven nach New York. Der Großvater des Musikproduzenten und Verlegers Ulrich Balß ist auf der Suche nach einer neuen Zukunft für sich und seine Familie.

Seine Erlebnisse in der neuen Welt dokumentiert er in hunderten Briefen und Fotos, die er nach Hause schickt. Ulrich Balß hat aus diesem Erbe einen beeindruckenden Bildband gemacht: „New York: Past & Present – 1928 till now“. Entstanden ist ein Gesamtkunstwerk, zugleich Tagebuch, Biographie und Fotobuch mit historischen Bildern aus den Jahren 1928 und 1929, die keine Skyline-Klischees zeigen, sondern eine authentische Geschichte der deutschen Community in New York City erzählen, vom Leben und Arbeiten in einem fremden Land.

Als Chef des Plattenlabels Jaro kennt Balß einige der hochkarätigsten Musiker*innen New-Yorks, und mit zwei von ihnen, Rachelle Garniez und Mark Ettinger, hat er eine musikalische Multimedia-Performance zusammengestellt. Rachelle begeisterte im Lab bereits 2014 mit einem großartigen Auftritt. Die beiden haben ein faszinierendes Musik-Programm über New York erarbeitet. Dabei hatten sie die Auswahl aus über 2.000 Titeln. Es gibt keine andere Stadt auf der Welt, über die nur annähernd so viele Songs geschrieben wurden.

Rachelle Garniez gehört im „Big Apple“ zum Kreis der besten SingerSongwriterinnen. Sie wurde schon als der „weibliche Tom Waits“ bezeichnet, aber auch mit Joni Mitchell verglichen. Rachelle spielt Akkordeon, Claviola, Klavier und Gitarre. 2013 bis 2015 war sie Mitglied von Hazmat Modine und tourte mit ihnen durch Europa. Außerdem absolvierte sie insgesamt sechs Tourneen mit den American Songbirds sowie mit diversen Solo-Programmen.

Mark Ettinger, ebenfalls aus New York, arbeitet seit vielen Jahren mit Rachelle zusammen. Der Gitarrist und Banjospieler ist vor allem bekannt als Mitglied der legendären Flying Karamazov Brothers.

Ulrich Balß ist Musikproduzent und Labelchef von Jaro und Autor der Bücher „Lisboa“ und „New York: Past & Present“. Er erzählt die Geschichte seines Großvaters.

Rachelle Garniez – Gesang, Gitarre, Akkordeon, Piano

Mark Ettinger – Gitarre, Banjo, Gesang

Ulrich Balß – Wort, Bilder, Konzept