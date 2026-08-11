Ein Abend mit dem Fotografen: Matthias Slunitschek im Gespräch mit Roland Bauer

Am letzten Abend der Sonderausstellung steht noch einmal der Mensch hinter der Kamera im Mittelpunkt: Roland Bauer spricht über sein Werk, seine Wege zur Fotografie und über mehr als fünf Jahrzehnte des genauen Hinsehens.

Von den frühen Arbeiten im Winterberg über die Dokumentationen alter Handwerke und bäuerlicher Lebenswelten bis hin zu Porträts bedeutender Künstler und aktuellen Projekten – der Abend eröffnet persönliche Einblicke in die Entstehungsgeschichten seiner Fotografien. Im Gespräch mit Matthias Slunitschek geht es um das Vertrauen zwischen Fotograf und Portraitierten, den persönlichen Antrieb Bauers und die Frage, was ein Bild über die Zeit hinaus bewahren kann.