Günter Schneidewind, ehemaliger Moderator und Musikexperte bei SWR1, wuchs in der DDR auf.

Gearbeitet hat er sowohl in der DDR als auch nach dem Mauerfall in Stuttgart. Über diese Tätigkeit in zwei verschiedenen Systemen und den Begegnungen mit Künstlern aus Ost und West, präsentiert er spannende Geschichten. In einer Multimedia-Show kommen eben diese Künstler zu Wort und erzählen Anekdoten vor dem Hintergrund der deutschen Teilung.