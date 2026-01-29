Ein Abend mit Harald Schmidt und Volker Heißmann - begleitet vom Thilo Wolf Jazz Quartett

Was passiert, wenn Dirty Harry auf Mariechen trifft?

Die Antwort gibt es in "Ein Abend mit Harald Schmidt und Volker Heißmann“, einer pointenreichen Show der Extraklasse. Aus einer Zufallsbegegnung erwuchs eine ungewöhnliche Freundschaft, die nun in dieser einzigartigen Show kulminiert. Die TV-Legende und der Kult-Komödiant schöpfen aus ihrem reichen Erfahrungsschatz aus Bühnen- und Fernsehlaufbahn und präsentieren dem Publikum einen Abend voller skurriler Begegnungen, tiefsinniger Gedanken und gnadenlos komischer Geschichten – ein regelrechtes Feuerwerk der Pointen, das kaum Luft zum Atmen lässt.

Was zunächst nur als einmaliges Projekt gedacht war, begeisterte die Gäste in der Comödie Fürth derart, dass schnell klar war: Diese schwäbisch-fränkische Fusion passt perfekt zusammen und muss unbedingt weitergehen!

Das Thilo Wolf Jazz Quartett sorgt dabei für die musikalische Untermalung, die dem Spektakel die besondere Note verleiht. Die Kombination aus pointierten Anekdoten, fein abgestimmter Musik und dem unnachahmlichen Humor der beiden Hauptakteure macht diese Late-Night-Show zu einem ikonischen Ereignis, welches das Publikum nie vergessen wird.