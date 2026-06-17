Ein Abend mit Wencke Myhre pur

Schwabenlandhalle Fellbach Guntram-Palm-Platz 1 Fellbach

Die Entertainerin, Schauspielerin und Show-Legende begeistert seit den 1970er Jahren Generationen. 

In einem exklusiven, intimen Wohnzimmerkonzert zeigt sie all ihre verschiedenen Facetten – musikalisch und privat. Sie singt Ohrwürmer von ABBA, Lieder von Udo Jürgens, Songs von Hildegard Knef und Jazz-Standards. Nicht fehlen dürfen natürlich ihre größten Hits wie „Er hat ein knallrotes Gummiboot“, „Er steht im Tor“ und viele andere. Dazu erzählt Wencke Myhre Anekdoten aus sieben Jahrzehnten Showbusiness – und gewährt dem Publikum besondere Einblicke hinter die Kulissen eines bunten Lebens. Sie wird am Klavier begleitet von ihrem kongenialen Musik- und Lebenspartner Anders Eljas.

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