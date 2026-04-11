Ein Abend voller Lieblingsbücher

Als Special Guest zum 30jährigen Jubiläum empfiehlt die damalige Leiterin der Bücherei Camilla Höfer-Schaub ein Lieblingsbuch.
Info
Stadtteilbücherei Oeffingen Hauptstraße 1, 70736 Fellbach
Vorträge & Lesungen
Oeffinger Büchereiteam gibt Lesetipps
Stadtteilbücherei Oeffingen Hauptstraße 1, 70736 Fellbach
Als Special Guest zum 30jährigen Jubiläum empfiehlt die damalige Leiterin der Bücherei Camilla Höfer-Schaub ein Lieblingsbuch.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH