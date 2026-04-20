Ein Abend zum 100. von Franz Mon

In jüngster Zeit sorgt der in Stuttgart aufgewachsene Lyriker Ulf Stolterfoht mit seinem buchlangen »abenteuergedicht rückkehr von krähe« (Berlin 2025) für Furore.

Franz Mon, dessen Nachlass sich seit 2024 im Deutschen Literaturarchiv befindet, hätte am 6. Mai 2026 seinen 100. Geburtstag feiern können. Aus diesem Anlass wird auf der Marbacher Schillerhöhe im Literaturmuseum der Moderne das Modell seines legendären »mortuariums für zwei alphabete« gezeigt. Und Ulf Stolterfoht liest und erinnert zusammen mit Jan Bürger (DLA) an das einzigartige Lebenswerk Franz Mons, der seit den 50er-Jahren zu einem der international einflussreichsten Vertreter und Theoretiker der Avantgarde wurde. Nicht nur in der Literatur, sondern auch in der bildenden Kunst setzte Mon wichtige Akzente.