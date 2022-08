Bharatanatyam ist eine klassische indische Tempeltanzform, die ihren Ursprung vor 2000 Jahren im südindischen Tamil Nadu hat.

Hierbei werden symmetrische abstrakte Formen getanzt und durch Handgesten und Mimik Geschichten aus der indischen Mythologie erzählt. Bei dieser Vorstellung werden verschiedene Stücke durch den Tänzer Shantanu Salunke präsentiert, die zuvor in einer kurzen Einführung erläutert werden. Shantanu wurde in Pune in Indien geboren und wohnt in Leonberg bei Stuttgart. Seine Ausbildung zum Bharatanatyam Tänzer hat er an der Tanzschule Lotus in Stuttgart absolviert.

Weitere Infos unter: www.shivashantitanz.de

