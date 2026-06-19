Ein Abenteuer auf hoher See

Die Segel sind gesetzt – das Abenteuer beginnt. Mit VaRRRiété – Abenteuer auf hoher See präsentiert die Accademia Teatro Dimitri eine wilde, poetische und überraschende Reise über die Ozeane. Elf Studierende stürmen als furchtlose Pirat*innen die Bühne und verwandeln sie in ein schwankendes Deck voller Energie, Fantasie und überschäumender Spielfreude.

Es entfaltet sich ein Variété-Spektakel, das Tanz, Akrobatik, Clownerie und Theaterkunst miteinander verbindet. Die Pirat*innen kämpfen gegen Wind und Wellen, geraten in absurde Situationen, verlieren und finden sich wieder – verrucht, geheimnisvoll, mutig und herrlich tollpatschig. Jede Szene ist ein Spiel mit Risiko, Rhythmus und Humor, jedes Bild eine Einladung zum Staunen. Zwischen Sturm und Stille, Ausgelassenheit und Poesie entsteht ein sinnliches Erlebnis, das Herz und Sinne gleichermaßen anspricht.