Ein anderes Leben

Familie Umbreit gründete 1984 die Film- und Fernsehproduktion „Filme als Anliegen“ und ist seither als „freie Filmemacher“ tätig.

Dieser Film gibt Einblicke in die älteste Form gottgeweihten Lebens. In das Leben von Eremiten. Zwei Eremetinnen und ein Eremit erzählen von ihrer Berufung und ihrem ganz persönlichen Weg in die Klause. Von ihrem Leben in der Gegenwart Gottes und ihrem Ja zu einer persönlichen Beziehung mit ihm. Sie erzählen von dem Geschenk der Stille, aber auch von Zeiten der Zweifel und Anfechtungen.Heidi und Bernd Umbreit haben die Eremiten über ein Jahr lang begleitet. Nähe und Vertrauen sind entstanden und ein behutsamer, stiller Film über eine Lebensform, die normalerweise verschlossen bleibt. Ein Film auch über all die Sehnsüchte, die bei so vielen von uns immer wieder anklopfen: die Sehnsucht nach Stille, nach mehr innerer Ruhe, nach Reduzierung auf das wirklich Wesentliche.