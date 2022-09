Ein Baum für Tomti: Autorenlesung mit Nina Blazon für Kinder in Klasse 3 und 4

Maja traut ihren Augen nicht: In der Küche sorgt ein quirliger Kobold für Chaos!

Tomti heißt er, ist ein echter Baumgeist - und hat keine Ahnung, wie er in Majas Wohnung kam. Tomti weiß nur eins: Er braucht ein neues Baum-Zuhause, und zwar ratzfatz! Gar nicht so leicht. Denn in den Bäumen der Stadt tummeln sich bereits die seltsamsten Bewohner…

Nina Blazon wurde 1969 geboren und wuchs in Neu-Ulm auf. Sie studierte Germanistik und slawische Sprachen. Danach arbeitete sie mehrere Jahre in einer Werbeagentur. Heute ist sie als Journalistin und Autorin in Stuttgart tätig. Für ihr Fantasy-Debüt erhielt sie 2003 den Wolfgang-Hohlbein-Preis. Schulklassen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.