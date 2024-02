Ein Baumeister aus dem Vorarlberg in Franken

Joseph Greissing zählt zu den bedeutendsten Baumeistern in Franken in der Zeit kurz vor Balthasar Neumann.

Der aus der Nähe von Bregenz stammende Greissing hat in seiner Heimat wohl keine Bauten geschaffen, umso prägender ist er in Würzburg und Umgebung. u.a. war am Neumünster, an der Peterskirche am sog. Rückermainhof aber an der Stiftskirche Großkomburg bei Schwäbisch Hall oder in Obertheres tätig.

In unserer näheren Gegend schuf er u. a. die Kirche in Reicholzheim und in Bronnbach den Gasthof. Im Vortrag sollen die Werke und der Stil von Joseph Greissing vorgestellt werden. Schon seit den 1960er Jahren wurde über Gressing intensiv geforscht. 2008 legte Johannes Mack eine umfassende Arbeit vor.