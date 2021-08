Ein Berliner in Esslingen

„Schröder Schröder“, seines Zeichens Hausmeister in Berlin-Spandau, versteht die Welt nicht mehr: Gerade wollte er in seine Currywurst beißen, da rutscht er plötzlich durch den Raum-Zeit-Korridor und wacht im mittelalterlichen Esslingen wieder auf. „Wo bin ick denn hier jelandet?“ - So beginnt Schröder Schröders abenteuerliche Zeitreise durch die Geschichte der Stadt. Und er bleibt hier – einen Weg zurück gibt es für ihn nicht.

Im Laufe der Jahre sind ihm die Esslinger aber ans Herz gewachsen. Daher hat er auch so manchen Ratschlag für Besucher parat. Sabine Christiane Dotzer erzählt äußerst unterhaltsam wie aus einer echten Berliner Pflanze eine Esslinger Zwiebel wurde.

Eine lustige Theaterführung in Kooperation mit der Württembergischen Landesbühne.