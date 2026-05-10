Ein besonderes Klavier-Recital mit Mariya Filippova

Eine deutsche Solo-Pianistin mit ukrainischen Wurzeln. Dazu Mitglied des international gefeierten kammermusikalischen Frauen-Quartetts „Salut Salon“ und Musikpädagogin in Tübingen.

Mit fünf Jahren beginnt Mariya Filippova in ihrer Heimatstadt Mariupol am Asowschen Meer das Klavierspiel und verliebt sich rasch in das Instrument und das klassische Piano-Repertoire.

Schnell wird ihr Talent sichtbar. Stipendien und Unterricht bei den bedeutendsten Klavierpädagogen in Osteuropa folgen.

Die Ausbildung zur Konzert-Solistin schließt sie 2010 mit Auszeichnung ab. Ihre Auftritte (Solo oder mit Orchester) führen sie nach Frankreich, Spanien, Österreich, Polen und in zahlreiche Städte Deutschlands. 2024 schließt sie sich dem Frauenquartett „Salut Salon“ an, mit dem sie auch in diesem Jahr umjubelte Gastspiele u.a. in der Elbphilharmonie in Hamburg und in der Liederhalle in Stuttgart gibt. Mariya Filippova unterrichtet seit 2023 als ausgebildete Pädagogin Klavier an der städtischen Musikschule in Tübingen.