Ein Bett für vier!

Michael Simon (Björn Luithard) und Stefan Heymann (Bernhard Linke) vertreten ihre Firma bei einer Fachmesse und müssen sich notgedrungen das gleiche Hotelzimmer teilen. Beide sind darüber absolut nicht glücklich. Michael liebt es laut, lebendig, abwechslungsreich, und lässt nichts – schon gar nicht bei Frauen – anbrennen, während Stefan, ein braver Familienvater, seiner Frau und seinen drei Töchtern absolut verbunden ist. Wie soll das gut gehen? Wo so eine Messe doch alle Möglichkeiten für Seitensprünge bietet? Ein höchst amüsanter Kleinkrieg beginnt, in dem der „schwule Kollege Ulf“ (Thomas Helm) und eine ausgesprochene sexy Hostess (Lydia Leist) eine wichtige Rolle spielen...

Eine rasante Komödie, mit wunderbaren Figuren, gespickt mit Pointen und verrückten Einfällen!