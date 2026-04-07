Ein Bett im Kornfeld

Im Sommer schlagen die Herzen höher. Im Sommer wollen wir verreisen, ans Meer, an sonnige Strände oder zumindest an den Baggersee, und wenn derart gute Laune herrscht, läuft der Schlager zur Hochform auf.

Der Heilbronner Rainer Moritz, Literaturwissenschaftler und Schlagerexperte, unternimmt eine Reise durch die Geschichte des sommerlichen Liedguts. Wir schlagen mit Jürgen Drews das "Bett im Kornfeld" auf, suchen mit Howard Carpendale nach "Spuren im Sand", rufen mit Imca Marina "Eviva España", packen mit der kleinen Cornelia unsere Badehose ein, fragen mit Mina, was im heißen Sand geschehen ist, und mit Nina Hagen, warum auf Hiddensee der Farbfilm vergessen wurde. Gehen Sie mit auf eine vergnügliche Fahrt in den Schlagersommer – und Rudi Carrells Klage "Wann wird's mal wieder richtig Sommer?" spielt an diesem Abend keine Rolle mehr.

Er ist zurück: Wieder hat Rainer Moritz einen Abend gestaltet, der sich dem Schlager widmet. Steigen Sie ein und begleiten Sie uns auf einer "Sommerkreuzfahrt" durch den deutschen Sommerschlager, der Lust auf Sonne und Urlaub macht.