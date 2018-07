Ein Blick in "Kraterlöcher"mit Geoparkführer Karl Kuhn, Stadt Buchen

Vulkane gibt es in unserer Gegend schon lange keine mehr, aber riesige Löcher im Erdboden, die an eine Krateröffnung erinnern, gibt es noch einige. Das sind so genannte Dolinen. Wie diese entstanden sind, das kann man auf wissenschaftlich-unterhaltsame Weise bei der circa zwei bis drei Stunden langen Dolinenwanderung erfahren (festes Schuhwerk erforderlich). Außerdem erzählt Geoparkführer Siegfried Kuhn dabei spannende Sagen und Geschichten.

Treffpunkt: Wanderparkplatz am Forsthaus Hettingen, zu erreichen über die L 518 Walldürn - Altheim

Dauer : 2 – 3 Stunden