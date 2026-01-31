Ein deutsches Mädchen

Deutschland, Ende der 1990er, ein idyllisches Dorf bei München: Heidi wächst in einer Familie auf, in der die Zeit stehen geblieben scheint.

Rigide Erziehungsmethoden und harter Drill, rechtsextreme Zeitungen und Bücher, Ferien in konspirativen Ferienlagern der »Heimattreuen deutschen Jugend« mit militärischen Methoden und Nazi-Verehrung. Als sie älter wird, führt Heidis Weg weiter nach rechts. Sie nimmt an Aufmärschen teil, organisiert sich in Neonazi-Gruppierungen und obwohl sie immer stärker an ihrem Weltbild zweifelt, ist es schwer, sich aus dem Sumpf herauszukämpfen.

Nazli Saremi adaptiert den Aussteiger-Roman für das Junge LTT als Solo-Stück über die Abgründe einer ideologischen Parallelwelt und die Frage, wie es gelingen kann, sich aus rechtsextremen Strukturen zu befreien.