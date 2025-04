Der französische Film „Ein Dorf sieht schwarz” basiert auf der wahren Geschichte von Seyolo Zantoko, einem Arzt aus dem Kongo, der in den 1970er Jahren mit seiner Familie in ein kleines Dorf in Nordfrankreich zieht. Er hofft, durch diesen Schritt die französische Staatsbürgerschaft zu erlangen und der Diktatur in seiner Heimat zu entkommen. Doch die Dorfbewohner haben noch nie zuvor einen afrikanischen Arzt gesehen und begegnen der Familie Zantoko mit Vorurteilen und Misstrauen. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten und des offenen Rassismus, den die Familie erlebt, gelingt es Seyolo nach und nach, das Vertrauen der Dorfbewohner zu gewinnen.