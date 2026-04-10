Ein Erfinder aus dem Taubertal: Ottmar Mergenthaler

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage: Eine Linotype zum (Fast-)Anfassen – die Revolution der Zeitungspresse.

Das gedruckte Wort ist heute überall. Den Grundstein dafür hat ein Erfinder aus Bad Mergentheim gelegt: Ottmar Mergenthaler (1854–99).

Der Uhrmacher aus dem Stadtteil Hachtel wanderte 1872 in die USA aus, wo er 1886 die Linotype konstruierte: die erste Setzmaschine, die ganze Textzeilen („line of types“) statt einzelner Buchstaben erstellte. Bedient wurde sie über eine schreibmaschinenähnliche Tastatur: Per Tastenanschlag wurden die Gussformen (Matrizen) aus einem Magazin abgerufen, zu einer Zeile zusammengefügt und mit Metall ausgegossen. Die neue Technik löste den Handsatz ab und revolutionierte die Zeitungspresse.

Das Museum im Geburtshaus Mergenthalers in Hachtel erinnert an den genialen Erfinder. Die Ausstellung dokumentiert sein Leben und die Entwicklung der Satztechnik. Hauptattraktion ist eine Linotype, die noch zu Lebzeiten Mergenthalers gebaut wurde. Die können Sie in Aktion erleben und sogar selbst ausprobieren, unter fachkundiger Anleitung von Museumsführer Horst Wagner.

In Kooperation mit dem Ottmar-Mergenthaler-Museum.