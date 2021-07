Tiermemory

Sommerferien-Workshop unter der Leitung von Egmont Pflanzer.

Montag und Dienstag, 30. und 31. August

10-13 Uhr: 6-10 Jahre

14-17 Uhr: 8-12 Jahre

Du hast bestimmt ein Memory zuhause. Dieses Spiel macht Spaß und trainiert das Gehirn – aber hast Du auch ein selbst gemachtes? Wir lassen uns von den Ausstellungen in der Städtischen Galerie inspirieren, in denen es nur so wimmelt von unterschiedlichen Tieren, und dann machen wir uns an die Arbeit. Male dein eigenes Tier-Memory mit schönen, lustigen oder gefährlichen Tieren.

Bitte alte Kleidung, die schmutzig werden darf, anziehen!