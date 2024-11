Ein Fest für die Augen! Essen in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts

„Was gibt es heute zu essen?“ Diese Frage beschäftigt jeden von uns täglich aufs Neue. Die Entscheidung fällen wir nach persönlichen Vorlieben, Nährwerten, abhängig davon, was sich im Kühlschrank befindet, aber auch nach der Ästhetik, denn das Auge isst bekanntlich mit. Selbst zubereitet oder im Restaurant bestellt, sind die optischen Ansprüche hoch: Ein schön angerichteter Teller erfreut viele Menschen, was inzwischen zur Folge hat, dass die appetitlichen Kompositionen häufig mit dem Smartphone dokumentiert und mit Familie und Freunden oder gar öffentlich geteilt werden. Kein Wunder also, dass dieses sinnliche Thema auch einen wichtigen Platz in der Kunstgeschichte einnimmt und auf Kunstschaffende wie Betrachterinnen und Betrachter seit Jahrhunderten eine große Faszination ausübt.

Doch welche Bedeutung haben Früchte und erlegtes Wild, die Gewürze oder Schokolade in der Kunst? Was erzählt uns eine gedeckte Tafel auf einem Bild? Dieser Frage geht die Ausstellung Ein Fest für die Augen! auf den Grund und nimmt die

Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch die

außergewöhnliche und vielseitige Welt des Essens in der Kunst.

Vom klassisch arrangierten Stillleben über den ‘Tatort‘ Küche,

von Fragen des Benehmens zu Tisch, bis hin zu Food-Waste und Lebensmittel-Knappheit sowie der gemeinschaftsstiften den Bedeutung einer Mahlzeit