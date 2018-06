× Erweitern (c) Markus Assenheimer Musikfest Weikersheim

Im Rahmen des Hohenloher Kultursommers findet jedes Jahr am Samstag des ersten Juliwochenendes das große Musikfest auf Schloss Weikersheim statt. In diesem Jahr steht es unter dem Thema „Ein Fest mit den Mozarts“ und widmet sich der ganzen Familie Mozart.

Der Name Mozart ist in der Rezeptionsgeschichte zu einem Sinnbild für Harmonie und Vollkommenheit, für die beglückende Wirkung von Musik schlechthin geworden. Die bedeutende Musikerfamilie steht im Mittelpunkt unseres diesjährigen Musikfestes – neben Kompositionen von Vater Johann Georg Leopold Mozart, selbstverständlich im Besonderen die unvergängliche Musik seines Sohnes Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus (lat. Amadeus). Aber auch seltene Klänge vom Enkel bzw. Sohn Franz Xaver Mozart sind zu hören.Treffen Sie im Schlossgarten die Mozarts, so wie die Familie selbst in der Salzburger Getreidegasse und später am Hannibalplatz Freunde, Kollegen und Hofmusiker zum Kartenspiel und zum Musizieren traf. Dementsprechend mischen sich auch andere Töne unter den bekannten Klangreigen. Es erwartet Sie ein Fest bei und mit den Mozarts.

18.00 Uhr Einlass – Kulinarisches Angebot im Schlosspark

18.30 Uhr Konzerte zur Auswahl

19.30 Uhr Kulturelle Begegnungen im Schlosspark

MUSIKALISCHER ABEND IN BAROCKEM AMBIENTE

Das Musikfest im Rahmen des Hohenloher Kultursommers ist ein Höhepunkt der jährlichen Konzertsaison in Weikersheim. In diesem Jahr steht es unter dem Thema ,,Ein Fest mit den Mozarts". Bei einer erlesenen Konzertauswahl, kulinarischen Genüssen und kulturellen Begegnungen in der zauberhaften Kulisse des Schlossgartens können Besucher an einem wunderbaren Sommerabend die Seele baumeln lassen. Höhepunkt ist das Festkonzert „Figaro! - Und wie ging es weiter?“ mit anschließendem Feuerwerk.

× Erweitern (c) Jens Hackmann Musikfest Weikersheim

FAMILIE MOZART ZU GAST

Das Musikfest ist in diesem Jahr ganz der Familie Mozart gewidmet. Neben Werken von Wolfgang Amadé wartet das abwechslungsreiche Programm mit Kompositionen von Vater Leopold Mozart und Mozart-Sohn Franz Xaver auf. Die kreativen Musiker stellen außerdem überraschende Bezüge zu Böhmen und Argentinien her. Bespielt werden Räumlichkeiten des Weikersheimer Schlosses, die Orangerien und die Evangelische Stadtkirche St. Georg sowie der Schlossgarten bei einem festlichen Abschlusskonzert.

× Erweitern (c) Jens Hackmann Musikfest Weikersheim

VIELFÄLTIGES MUSIKPROGRAMM

Das Programm glänzt in seiner Vielfalt und stellt erfrischende Bezüge her. Das Trio NeuKlang spürt musikalischen Verbindungen zum Tango nach, während das Klaviertrio Würzburg und das Klavierduo Walachowski Mozarts Musik mit Böhmen verbinden. Des Weiteren erwartet die Besucher neben klassischen Stücken der Familie Mozart eine „Oper légère“ – die Zauberflöte als vielschichtiges Mysterienspiel und das Konzert „Mozart meets Jazz“. Das Festkonzert „Figaro! - Und wie ging es weiter?" und ein Barockfeuerwerk schließen den sommerlichen Musikabend ab.