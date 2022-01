Ein Festtag

Großbritannien 2021

104 Minuten | FSK 12

OmU | Original (Englisch) mit deutschen Untertiteln

Sittenbild und kluges Frauenporträt voller hinreißender Sinnlichkeit, großartig fotografiert, bestechend gespielt und elegant auf drei Zeitebenen inszeniert.

Der titelgebende Festtag ist ein Muttertag irgendwann nach dem Ersten Weltkrieg. Waise Jane, Hausangestellte bei den Nivens, hat freibekommen, um ihre Mutter zu besuchen und radelt stattdessen zu Paul Sheringham, mit dem sie seit Jahren ein Verhältnis hat. Die beiden genießen dieses letzte Treffen auf Augenhöhe und ohne Bitterkeit. Paul wird sich bald standesgemäß verheiraten und bricht zu seiner Verlobungsfeier auf, während die selbstbewusste und lebensfrohe Jane alleine in dem Herrenhaus zurückbleibt. Sie wird an jenem Nachmittag eine mutige Entscheidung treffen, ihre sichere Anstellung aufgeben, in einer Buchhandlung anheuern und selbst mit dem Schreiben beginnen.

R: Eva Husson | B: Alice Birch, Graham Swift | K: Jamie Ramsay | D: Odessa Young (Jane Fairchild), Josh O'Connor (Paul Sheringham), Colin Firth (Mr. Niven), Olivia Colman (Mrs. Niven), Emma D'Arcy (Emma Hobday)