À la carte - Freiheit geht durch den Magen

Frankreich, Belgien 2020

112 Minuten | FSK 0

deutsche Synchronfassung

Mit opulenten Bildern, die nicht selten an die Gemälde großer Meister erinnern, feiert Regisseur Éric Besnard nach seinem Riesenerfolg Birnenkuchen mit Lavendel erneut ein ausuferndes Fest der Sinne. In seiner klugen, wunderbar entwickelten Geschichte einer späten Liebe zwischen zwei eigenwilligen Menschen erzählt er elegant von der Erfindung des Restaurants im Fahrwasser der Revolution. Schönheit und Tiefgang, Geschichte und Sinnlichkeit – französisches Kino at it's best!

Frankreich 1789: Pierre Manceron verwöhnt den Herzog von Chamfort mit seinen phantasievollen kulinarischen Kreationen. Doch als er den Herrschaften eine Köstlichkeit aus banalen Kartoffeln auftischt, ist der Skandal perfekt und Pierre wird umstandslos gefeuert. Zurück auf dem heimischen Bauernhof erwartet den begnadeten Koch nichts als die trübe Aussicht, staubigen Reisenden Bouillon und Brot zu servieren – bis eine geheimnisvolle Frau auftaucht: Louise will vom Meister in die Kochkunst eingeführt werden. Sie selbst bringt großes Wissen um wilde Kräuter, Waldbeeren und Trüffeln mit und beweist viel Talent im Umgang mit diesen Zutaten. Manceron ist fasziniert und fühlt sich inspiriert. Als sich der Herzog für einen Besuch ankündigt, macht sich Louise mit verdächtig großem Einsatz an die Vorbereitungen. Und während sich die Ereignisse überschlagen, erschafft das ungleiche Paar eine Revolution im Kleinen: das erste Restaurant Frankreichs als Ort der Gemeinsamkeit und des Genusses – für alle!

R: Éric Besnard | B: Éric Besnard, Nicolas Boukhrief| K: Jean-Marie Dreujou | D: Grégory Gadebois (Pierre Manceron), Isabelle Carre (Louise), Benjamin Lavernhe (Herzog von Chamfort)