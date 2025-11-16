Ein Feuerwerk für den Fuchs

Gustavsson ist mit seinem Hund Grizzly auf der Jagd nach dem Fuchs, weil dieser ihm ein Huhn geklaut hat. Auch der alte Pettersson soll aufpassen und sein Gewehr bereithalten.

Allerdings ist Kater Findus der Meinung, dass man Füchse nicht erschießen, sondern lieber reinlegen soll.

Ein kniffliges Problem, für das sich die beiden eine äußerst kreative, höchst erfinderische Lösung einfallen lassen.

Im Tischlerschuppen basteln sie ein explosives Huhn, bauen eine Spukseilbahn und bereiten für den Hühnerdieb ein bombiges Feuerwerk vor. Na, wenn das nicht ausreicht, um dem Fuchs seinen Appetit auf Hühner ein für alle Mal zu verderben!

- Gastspiel des Topolino Figurentheaters Neu-Ulm -

Einlass 14:50 Uhr, Eintritt: 8 EUR, Kartenvorverkauf in der Stadtbücherei

Für kleine und große Leute ab 3 Jahren, Spieldauer: 55 Min.