Ein Freund, ein guter…

Ein musikalischer Bilderbogen über die "Comedian Harmonists" von Karen Schultze.

Eine Frau entdeckt bei einer Haushaltsauflösung wahre Schätze, die ein spannendes Stück Zeitgeschichte und die unglaubliche Erfolgsstory der berühmten "Comedian Harmonists" heraufbeschwören. Völlig gebannt taucht sie ein in diese Welt Ende der 20er-Jahre des letzten Jahrhunderts, in der es Harry Frommermann gelingt, fünf weitere junge Männer für seine Idee einer innovativ swingenden Gesangsgruppe zu begeistern.

Gemeinsam nehmen sie den steinigen Weg der langwierigen Proben auf sich, bis ihr Traum Wirklichkeit wird und sie in die renommiertesten Konzerthäuser der Welt führt. Doch überwältigt von den gigantischen Erfolgen ignorieren die Musiker viel zu lange die unter der aufkommenden Naziherrschaft drohenden Veränderungen, bis sie die unmittelbare Gefahr selbst zu spüren bekommen. Nun zeigt sich, wer wirklich zu den guten Freunden zu rechnen ist…