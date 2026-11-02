Ein frohes neues Ja!

Dani Spampinato und Martina Lechner laden gemeinsam mit dem Daniel Weiß Trio und Gästen zu einem musikalischen Abend voller Herz, Humor und Lieblingssongs ein.

Musical Theater trifft auf Jazz, Pop und persönliche Geschichten.

Im Zentrum steht die Frage, wozu wir am Ende des Jahres Ja sagen: zur Veränderung, zur Liebe, zum Risiko, zur Freundschaft? Zur Musik auf alle Fälle und zu dem, was kommt!

Ein Abend zwischen Wohnzimmeratmosphäre, großer Bühne und live arrangierten Songs, die uns am Herzen liegen.