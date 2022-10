Zu gern würde Lilli mit ihrem Schlitten den Hügel hinuntersausen. Aber allein, nein, das traut sie sich nicht. So baut sie erst mal einen Schneemann, und damit dieser nicht so traurig schaut, schenkt sie ihm ihren Funkelstein. Doch was ist das? Plötzlich zwinkert ihr der Schneemann zu!

Nach dem Bilderbuch von Luise Holthausen und Tina Nagel.

Ab 4 Jahre.

Lesepass-Inhaber bekommen einen Stempel.