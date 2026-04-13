Ein Garten für den Lebensherbst

Jeder wünscht sich den Garten als Erholungsort

Gärtnerhof Jeutter Göppingen Schinderhalde 1, 73035 Göppingen

Doch manchmal werden mit zunehmenden Alter die Arbeiten im Garten beschwerlicher.

Dennoch ist es möglich, in kleinen Schritten den Garten pflegeleichter zu gestalten. Mit welchen Pflanzen am passenden Standort das gelingt, auf welche Tätigkeiten Sie bewusst verzichten können und dabei den Insekten zusätzlichen Lebensraum bieten, zeigt und erklärt Ihnen Johannes Jeutter.

Hinweis: Die Veranstaltung findet überwiegend im Freien auf dem Gärtnerhof statt.

Info

Gärtnerhof Jeutter Göppingen Schinderhalde 1, 73035 Göppingen
Freizeit & Erholung
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