Ein Gecko aus Ton

Keramikworkshop für Kinder ab 6 Jahren mit Thomas Weber.

Geckos sind Echsen und leben in den warmen Regionen der Erde. Sie gehören zu den ältesten Tieren der Welt. Wie Schlangen oder Schildkröten zählen sie zu den Reptilien. Die meisten von ihnen sind nachtaktiv. Während sie tagsüber bewegungslos an einer Stelle kleben, werden sie nachts munter und gehen auf Insektenjagd. Das Besondere der Geckos ist ihre Fortbewegung. Sie haben unter den Füßen sogenannte Haftlamellen. Damit können sie sogar an Glasscheiben hochlaufen oder kopfüber an der Decke laufen.