EIN GEMEINER TRICK

Camille Dargus genießt ihr Leben als reiche, unabhängige Frau.

Hin und wieder geht sie ihrer Leidenschaft für junge Kellner nach. Mit Billy allerdings laufen die Dinge anders als geplant. Er lässt sich am Morgen danach auch mit viel Geld nicht zum Gehen überreden. Vielmehr will er Camille mit einer Aufzeichnung ihrer nächtlichen Aktivitäten erpressen. Die abgebrühte Geschäftsfrau reagiert gelassen; Erst als Billy immer noch keine Anstalten zum Gehen macht, ahnt sie, dass er noch ganz andere Ziele verfolgt. Als sie endlich ihren Wachmann Ted ruft, eskaliert die Situation. Camille erkennt, dass sie die dunklen Geheimnisse ihrer Vergangenheit enthüllen muss. Aber sie ist eine Frau, mit der man nicht ungestraft spielt … Schauspielstar Ulrike Frank (bekannt aus Deutschlands erfolgreichster Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) spielt in dieser fesseln den Produktion die Hauptrolle der Camille. Neben ihr sind Lukas Sauer („SUNNY – wer bist du wirklich?“, „Unter uns“) als Billy und Carsten Hayes („Jerks“, „V wie Vendetta“) als Ted zu sehen. Regie führt die beliebte Schauspielerin Marion Kracht.