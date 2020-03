Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe

1786 Weimar ist schockiert. Knall auf Fall war Goethe abgereist und hinterließ Fragen über Fragen… Eine Schuldige war schnell ausgemacht: Charlotte von Stein, seine langjährige Geliebte.

„Ich bin nun die Ursache davon, dass er uns heimlich verlassen hat, über Nacht, unangekündigt, ohne Abschied oder Erlaubnis. Der Staat ist ohne Minister, der Hof ohne Spielmeister, das Theater ohne Direktor, das Land ohne seinen großen Mann.“

So steht nun Charlotte von Stein ihrem Ehemann Rede und Antwort. Dabei erfährt der Zuschauer nicht nur wie eine Liebe zart entstand; Der Zuschauer darf auch einen unbekannten Blick auf ein Genie werfen. Goethe ein wetterfühliges Enfant terrible? Goethe ein schwer erträglicher Zeitgenosse? Goethe in Zorn und Ungeduld und glücklos im Werben um die Frauen? In der Kunst konnte er alles im Leben nichts?Hack

s legt mit seinem Text charmant, respektvoll einen uns unbekannten Goethe frei. Er lässt uns das Genie in vielen Facetten neu entdecken. Eine Ikone wird nahbar, neu erzählt. In Zeiten, in denen wir viele „tradierte Männerbilder“ zu Recht als Setzung hinterfragen, ist die Rede der Frau von Stein sicher eine der erhellendsten und vergnüglichsten Blicke auf einen großen Mann.

Mit Martina Guse

Regie: Karin Eppler

Bühne und Kostüme: Vesna Hiltmann