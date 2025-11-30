Ein halbes Jahrhundert Frauenrechte - und wo stehen wir heute?

Vortrag

Volkshochschule im Deutschhof Heilbronn Kirchbrunnenstraße 12, 74072 Heilbronn

Worauf antwortet die zweite Welle des Feminismus in den 1970er-Jahren? Nach einem Fokus auf diese blickt Historikerin Dr. Sylvia Schraut auf den Wandel von Frauenrechten bis heute.

Beleuchtet werden historische Brüche, gesellschaftliche Reaktionen auf die 68er-Bewegung, zentrale Errungenschaften – und aktuelle Rückschritte.

In Kooperation mit der Leitstelle zur Gleichstellung der Frau, Stadt Heilbronn, der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und dem DGB Heilbronn

