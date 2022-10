Ein Haus für Herbert - von Eric Carle

"Ich muss ausziehen", sagt Herbert, der Einsiedlerkrebs, als ihm sein Haus zu eng wird. Ein größeres Haus ist bald gefunden, aber noch ist es so kahl, und Herbert fühlt sich etwas verloren. Also streift er durchs Meer und trifft unterwegs Lebewesen, die sein neues Zuhause ganz besonders machen. Als es auch dort zu eng wird, ist Herbert zunächst traurig. Er kann doch dieses schöne Zuhause mit all den Freunden nicht verlassen! Oder doch? Als ein kleinerer Einsiedlerkrebs ohne Haus des Weges kommt, hat Herbert eine gute Idee. Eine Geschichte über das Wachsen und über die Freude, die in jedem Neuanfang steckt.