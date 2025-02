Ein Jude, ein Muslim, ein Christ – drei religiöse Biografien zwischen Deutschland und den USA

Aber was verbindet einen Christen aus Stuttgart, einen schwäbischen Muslim mit multikulturellem Hintergrund und einen in den USA geborenen Juden, der seit über 40 Jahren in Deutschland lebt? Trotz ihrer unterschiedlichen religiösen Lebenswege – sei es durch Neuorientierung, den Wandel vom Nichtglauben zum Glauben oder das Leben in einer multireligiösen Familie – vereint sie der Wunsch nach interreligiöser Verständigung und der Blick auf ihre Gemeinsamkeiten. Inmitten der Mobilisierung von religiösen Gruppen – so geschehen im US-Wahlkampf – lädt dieser Abend alle diejenigen ein, die sich für Religionen und den interreligiösen Dialog interessieren und die in Zeiten der Spaltung den Fokus auf gemeinsame Werte richten möchten. Die Gesprächsrunde möchte hinter religiöse Institutionen und Gruppen auf gelebte religiöse Biografien schauen und somit ein diverses Feld an Stimmen erlebbar machen. Für das Publikum gibt es genügend Raum, sich mit eigenen Fragen einzubringen.

• Martin Attar, Muslim, Theologe und Politologe, Reutlingen

• Dr. Michael Blume, Christ, Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben, Stuttgart

• David Holinstat, Jude, Informatiker, Herrenberg

Moderation: Dr. Theresa Beilschmidt, Stiftung Weltethos

In deutscher Sprache

Ort: d.a.i.-Saal

Eintritt frei

In Kooperation mit der Stiftung Weltethos