Ein Käfig voller Narren

Seit über 20 Jahren sind Georges, der Besitzer des Nachtclubs „Der Narrenkäfig“, und seine große Liebe Albin, als bezaubernde Zaza der Star der abendlichen Show, ein Paar. Ihr gemeinsamer Sohn Laurent – er stammt aus einem Seitensprung seines Vaters – verliebt sich und möchte seine angebetete Muriel heiraten. Was Laurent und seine Eltern allerdings bis dahin noch nicht bedacht haben...

Lilo Wanders alias Ernst-Johann Reinhardt wurde 1955 in Celle geboren. Er ist Schauspieler und Travestiekünstler, der fast ausschließlich in einer weiblichen Rolle unter dem Namen Lilo Wanders auftritt. Reinhardt ist verheiratet und hat drei Kinder.