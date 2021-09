Ein Königliches Sitzpolster

Am 4. Europäischen Tag der Restaurierung werden deutschland- und europaweit exklusive Einblicke in die Arbeitswelt der Konservierung und Restaurierung gewährt. Private Ateliers, Hochschulen, Denkmalämter, Museen und Schlösserverwaltungen öffnen ihre Werkstätten bzw. laden in ihre Einrichtungen ein und stellen einzelne Restaurierungsprojekte vor. Auch das Residenzschloss Ludwigsburg ist mit einer Führung dabei.

In der Führung werden die Untersuchung und Restaurierung des Sitzpolsterbezuges des Thronsessels des Friedrich I vorgestellt. Der prunkvolle Thron im klassizistischen Stil wird zum ersten Mal 1821 im Inventarbuch erwähnt. Bei der Herstellung des Thronsessels wurden Paramente aus dem Klosterschatz der Benediktinerabtei Zwiefalten wiederverwendet.

ALLE TERMINE DIESER VERANSTALTUNG

Sonntag, 10. Oktober 2021 | 11:00 Uhr

Sonntag, 10. Oktober 2021 | 13:00 Uhr

TREFFPUNKT

Schlosskasse

DAUER

0,75 – 1 Stunde

TEILNEHMERZAHL

maximal 15 Personen

HINWEIS

Weitere Informationen unter Europäischer Tag der Restaurierung.

CORONA-VIRUS COVID-19

Für die Führungen gilt die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben: