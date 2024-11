Ein Künstlerpaar vom „Blauen Reiter: Gabriele Münter und Wassily Kandinsky

In München bildet sich 1911 eine Künstlergruppe, die neben „Die Brücke“ den deutschen Expressionismus in Deutschland trägt: Es ist die Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“.

Die Kunsthistorikerin Dr. Martina Kitzing-Bretz stellt das Künstlerpaar Gabriele Münter und Wassily Kandinsky, Mitglied der Gruppe, und die Malerausflüge ab 1908 nach Murnau am Staffelsee in den bayrischen Voralpen vor. Seit Gabriele Münter dort ein Haus erwirbt und mit Kandinsky in wilder Ehe zusammenlebt, stellen sie die Landschaft Oberbayerns und des malerischen Städtchens in Ölbildern dar. Angeregt von bayrischer Volkskunst statten sie das Haus mit Hinterglasmalerei und bemalten Möbeln aus. Bis der Erste Weltkrieg das Paar vor schicksalhafte Herausforderungen stellt ...