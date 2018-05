Ein Koffer, ein Klavier und ein kleiner Nelkenstrauss

In seinem Kabarettprogramm „Ein Koffer, ein Klavier und ein kleiner Nelkenstrauß“ erzählt Marcus Feuß auf charmant-humorvolle Art von der Suche nach dem Glück und taucht zusammen mit dem Publikum ein in ein Wechselbad der Gefühle. Es geht um die großen Fragen zum Sinn und Unsinn des Lebens: Was erfüllt mich wirklich? Wie kann ich meiner Unzufriedenheit entkommen? Was können Singlebörsen, Halloween oder Football dazu beitragen? Muss ich wirklich so sein wie alle anderen? Und was macht dieser Nelkenstrauß auf meinem Klavier? Fragen über Fragen auf die es schließlich die eine, ganz zarte Antwort gibt