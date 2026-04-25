Ein Konzert für Hohenlohe

Was schenkt sich ein Musikfestival zur 40. Saison? Ein Stück Musik!

Nach dem bemerkenswerten Erfolg der Komposition von Andreas Begert und der nachhaltig beeindruckenden Darbietung der beiden Solistinnen und des Orchesters letztes Jahr, freuen wir uns „doppelt“, erneut mit dieser Energie in die Jubiläumssaison zu starten. Andreas Begert komponiert dafür eigens ein Doppelkonzert für Rebekka Hartmann und Hiyoli Togawa, das er wiederum dem Fürstenhaus Hohenlohe-Oehringen widmen wird. Seit 1987 findet die Eröffnung des Kultursommers auf Schloss Neuenstein statt. Sicherlich werden sowohl das Werk als auch die Virtuosität wieder begeistern – seien Sie gespannt! Darüber hinaus dürfen Sie sich auf J.S. Bachs Brandenburgisches Konzert Nr. 3, auf das Mozart-Duo für Violine und Viola KV 423 sowie die bezaubernde, melodienreiche Streicherserenade op. 22 von Antonin Dvoák freuen. –– Für Rebekka Hartmann, die 2015 zum ersten Mal beim Hohenloher Kultursommer aufgetreten ist, wird es der 15. Konzert-Auftritt für die Kulturstiftung Hohenlohe sein – zwei weitere folgen noch in diesem Jahr.

Rebekka Hartmann Violine –– Hiyoli Togawa Viola

Orchester der KlangVerwaltung München